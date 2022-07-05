السيد الحوثي والرئيس المشاط يعزيان في وفاة العلامة عبدالسلام الوجيه

العالم - اليمن

وقال السيد عبدالملك الحوثي في بيان: نتوجه بأحر التعازي على وجه الخصوص لأسرته العزيزة وأقاربه ومعارفه وأصدقائه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر، وأن يكتب لهم الأجر.

وأشار البيان إلى أن الفقيد رحمه الله كان نموذجا للعالم العامل المتواضع، وبذل جهدا كبيرا في خدمة العلم والعلماء، وفي الصدع بكلمة الحق والوقوف في وجه الظالمين والبراءة من أعداء الله المستكبرين.

ولفت إلى أن العلامة الراحل سعى للتقريب بين أبناء الأمة الإسلامية، والتصدي لمساعي التفرقة والفتنة، وكان له دوره في التصدي لمؤامرات أعداء الأمة الإسلامية والمخططات العدائية الأمريكية والإٍسرائيلية.

ونوه السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمواقف العلامة الراحل ثابتة ومشرفة في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن وتجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، بعث الرئيس "مهدي المشاط" برقية عزاء ومواساة في وفاة أمين عام رابطة علماء اليمن العلامة عبدالسلام عباس الوجيه الذي انتقل إلى جوار ربه إثر مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.

وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء، بمواقف الفقيد الوجيه الذي سخر حياته لإحياء التراث الإسلامي الأصيل وتحقيق الكتب القيمة والنفيسة، حيث كان له دور مهم في إحياء الحركة العلمية مطلع تسعينيات القرن الماضي رغم ما تعرض له من مضايقات، خاصة من قبل الحركة الوهابية التكفيرية.

ونوه إلى ما تميز به الفقيد الوجيه من سجايا جليلة وصفات حميدة خلال مسيرة حياته الحافلة بالكثير من المحطات المشرفة والمواقف الشجاعة، سيما في حروب صعدة الست وإسهاماته في مناهضة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، فضلاً عن أدواره على الأصعدة العلمية والاجتماعية والسياسية على مدى العقود الماضية.

وأكد فخامته أن اليمن خسر برحيل العلامة عبدالسلام الوجيه، أحد أعلامه وعلمائه الذين صدعوا بكلمة الحق في وجه الظالمين والمستكبرين وقوى الطغيان .. لافتاً إلى مواقفه المبدئية القومية المناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

بدوره، بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة الكاتب الباحث عبدالسلام عباس الوجيه أمين عام رابطة علماء اليمن بعد عمر جهادي قضى معظمه في العلم وتقديم العلم النافع المنسجم مع روح الإسلام وهوية اليمن الإيمانية.

وأشار عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد وأسرته إلى أنه كان للراحل حضوراً لافتاً في مجال البحث العلمي في الجوانب الدينية والتاريخية، وخلّف بصمات واضحة تمثلت في عدد من المؤلفات، كما كان مسهماً في تأسيس رابطة علماء اليمن مؤدياً دوراً حيوياً من خلال موقعه فيها كأمين عام.

ولفت إلى أن الراحل كان ذا حضور مؤثر في الساحة بكتاباته ومقالاته، ومشاركا في محافل إسلامية خارج اليمن، فنال بكل هذه الأعمال والجهود تقدير واحترام الجميع.

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى "محمد علي الحوثي"، بإسهامات الفقيد الكبير المقدرة في الجانب العلمي ودوره على الصعيد الاجتماعي، مبيناً أنه كان من العلماء الذين وقفوا بجدية ومسؤولية مع شعبهم ضد العدوان الغاشم على الوطن، وممن حالت دول تحالف العدوان دون سفرهم لتلقي العلاج اللازم خارج اليمن بعد تدني مستوى الخدمات الصحية والطبية جراء الاستهداف المباشر لها بالعدوان والحصار.

وعبر محمد علي الحوثي عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أولاد وأسرة الفقيد وآل الوجيه جميعاً وكافة العلماء وطلابه ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وتوفي أمين عام رابطة علماء اليمن العلامة عبدالسلام الوجيه، فجر اليوم الثلاثاء، بعد سنوات من مصارعة مرض عضال ألم به، وسيصلى على الفقيد في جامع الشوكاني بعد صلاة الظهر اليوم، وسيوارى الجثمان الثرى في مقبرة الرحمة بمنطقة شيراتون.