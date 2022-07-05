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قيادي في حزب الله: نؤمن ببناء الدولة وضرورة بقائها

قيادي في حزب الله: نؤمن ببناء الدولة وضرورة بقائها
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبنانية النائب حسن عز الدين، "أننا سنعمل من ضمن تواجدنا في الحكومة وأجهزة الدولة وإداراتها والمجلس النيابي، بكل ما نستطيع لتحديد أولويات مهمّة لمصلحة الناس، ولتخفيف الآلام من خلال اقتراح القوانين، وسنعمل من داخل الحكومة بما يؤدي إلى نتائج لمصلحة الناس بشكل عام".

العالم - لبنان

ولفت، خلال رعايته حفل افتتاح المركز الصحي الاجتماعي لبلدة دير قانون النهر، إلى أن "حزب الله سيقدّم ضمن الإمكانات المتوافرة كل ما يستطيع أن يقدّمه سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الإنساني أو على أي مستوى من المستويات، لأن مبدأ التكافل والاحتضان والوقوف إلى جانب بعضنا البعض، هو جزء من طبيعة ما نؤمن به في مبدئنا وإسلامنا وديننا ورسالتنا، وإن شاء الله سيلامس حزب الله أيضاً في المستقبل الحاجيات الأكثر عمومية للناس".

وشدد عز الدين، على "أننا نؤمن ببناء الدولة وبضرورة بقائها واستمرار أجهزتها ومؤسساتها لتقديم الخدمات، لأن الخيار الآخر هو الذهاب إلى الفوضى، وبالتالي، نحن نريد الدولة وسنعمل على مساعدة بقاء هذه المؤسسات لتقدم الخدمات للمواطنين، ولنحمي من خلال ذلك الوطن والمواطنين".

واشار إلى "ضرورة العمل من أجل توفير الإمكانات للدولة وإداراتها ومؤسساتها، والحل في ذلك يكون من خلال تسريع لجنة المال والموازنة بإقرار الموازنة العامة".وناشد النائب في لجنة المال والموازنة، "الإسراع في إنهاء الموازنة العامة، لأن القاعدة الإثني عشرية لا تلبي حاجيات إدارة الدولة، وبالتالي يجب إقرار هذه الموازنة التي هي أكثر إلحاحاً وضرورة، وهي الأكثر مساهمة في بقاء مؤسسات هذه الدولة وحمايتها من الانهيار".

ورأى أن "تشكيل الحكومة هو ضرورة قصوى، لأنه بدون حكومة، يعني أننا نتجه إلى خيارات ليست لمصلحة أحد على الإطلاق أبداً، لا سيما وأن الحكومة تستطيع من خلال وجودها أن تضع خارطة طريق لخلاص هذا البلد".

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