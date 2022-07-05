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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تونس تعتبر مشروع الدستور الجديد مكرسا لنظام ديكتاتوري وتدعو التونسيين إلى المقاطعة.
رئيس حزب العمال في تونس: قيس سعيد يظن أنه فوق كل المؤسسات ويحاول أن ينسف مدنية الدولة برمتها.
رئيس حزب العمال في تونس: نواجه الآن نظاما خطيرا يرغب في التحكم بجميع السلطات ولابد أن نقاومه ونسقطه.
مراسل العالم: رتل عسكري تركي كبير يدخل مدينة راس العين بريف الحسكة قادما من الأراضي التركية.
مراسل العالم: الجماعات المسلحة المدعومة تركيا تستهدف بعدة قذائف صاروخية قرى شوارغة وتنب بريف حلب الشمالي.
مراسل العالم: الجماعات المسلحة المدعومة تركيا تستهدف بعدة قذائف صاروخية قرى شوارغة وتنب بريف حلب الشمالي.
أنباء عن سقوط قتلى وجرحى إثر انفجارات في متجر للأسلحة في لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
مصادر صهيونية تؤكد الهجوم السيبراني على شبكة القطارات في تل أبيب.
حركة حماس: ندعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل ورفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية لكشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة
حركة حماس: ندعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل ورفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية لكشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة
أنباء عن سقوط قتلى وجرحى إثر انفجارات في متجر للأسلحة في لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.