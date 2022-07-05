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رئيس حزب العمال في تونس: نواجه الآن نظاما خطيرا يرغب في التحكم بجميع السلطات ولابد أن نقاومه ونسقطه.

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

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