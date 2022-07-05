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الأمين العام لحلف الناتو: بروتوكول انضمام فنلندا والسويد الذي وُقّع اليوم بحاجة إلى تصديق برلمانات دول الناتو

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

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