زيلنسكي يتهم روسيا بالسعي لاستخدام أوكرانيا قاعدة للسيطرة على أوروبا

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وتكمل المعركة غزو روسيا لمقاطعة لوغانسك، وهي إحدى منطقتين تطالب موسكو بتنازل أوكرانيا عنهما للانفصاليين في منطقة دونباس شرق البلاد.

وبعد أن فشلت القوات الروسية أول الحرب في السيطرة على كييف فان هذه المعركة هي أكبر انتصار تحققه هذه القوات منذ استيلائها على ميناء ماريوبول الجنوبي أواخر أيار/مايو.

وهو ما حدا بالقوات الاوكرانية الى التقهقر ووضع خطوطا دفاعية جديدة في الشرق استعدادا لمرحلة جديدة صعبة في الحرب حيث تراجع الأوكرانيون بدفاعاتهم من مدينة باخموت إلى مدينة سلوفيانسك

الجانبان تكبدا آلاف القتلى والجرحى بينما يزعم كل منهما أنه ألحق خسائر أكبر بكثير بعدوه، على طول مجرى نهر سيفرسكي دونيتس الذي يمر عبر مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك.

ودمرت ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك والمدن المحيطة، والتي كانت العديد من مصانع الصناعات الثقيلة فيها بمثابة مخابئ محصنة للمدافعين، لتصبح أرضا قاحلة بسبب القصف الروسي المستمر.

وقد لا تكون المعركة نقطة تحول في الحرب، ليس بسبب القيمة الاستراتيجية للمدن المدمرة نفسها، وهي محدودة، لكن بسبب تأثير الخسائر على قدرة الجانبين على مواصلة القتال

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ قواته على انتصاراتها في لوغانسك، وذلك في لقاء متلفز مع وزير الدفاع سيرغي شويغو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهته اتهم روسيا بالسعي لاستخدام أراضي بلاده قاعدة للسيطرة على دول أوروبية أخرى.

وقال إن على موسكو البحث عن حلول سلمية لإنهاء الحرب، كما أشار إلى أن كييف بحاجة إلى ضمانات أمنية غربية حتى لو لم تكن ضمن حلف شمال الأطلسي.

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