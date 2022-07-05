اجتماع مغلق في نيروبي بين البرهان وآبي أحمد

العالم - افريقيا

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: "على هامش اجتماع "إيغاد"، التقى رئيس الوزراء أبي أحمد، بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، لبحث القضايا الإقليمية والثنائية الراهنة".

وقال أبي أحمد: "لقد اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من العناصر التعاونية للعمل عليها سلميا..روابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات..كلانا التزم بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة".

كما أعلن مجلس السيادة الانتقالي عن انعقاد "اجتماع مغلق في نيروبي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد"، دون تفاصيل إضافية.

يذكر أن البرهان هو الرئيس الحالي لـ«الهيئة الحكومية للتنمية» في منظمة «الإيقاد»، وتعقد المنظمة اليوم، قمة طارئة بمشاركة قادة الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة.

ومن المقرر أن تناقش القمة القضايا والملفات التي تسهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم، التي تتمثل في السلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي وتداعيات كورونا، وأثرها على الوضع الاقتصادي في الإقليم.

ويواجه السودان واثيوبيا مشاكل جمة أولها سد النهضة الذي يحرم السودان ومصر من نصيبهم من مياه نهر النيل، إضافة الى المشاكل والاشتباكات العسكرية الحدودية بين الطرفين التي تتكرر بين الفينة والأخرى.