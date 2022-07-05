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ساحل العاج تستعين بالكاسافا لصناعة الخبز

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

الكاسافا أو المنيهوت أو البفرة شجيرة خشبية ونوع من الخضراوات الجذرية تزرع على نطاق واسع كمحصول سنوي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وتعتبر ثالث أكبر مصدر للكربوهيدرات للغذاء الإنساني في العالم.

العالم - خاص بالعالم

وفي ظل ارتفاع أسعار القمح بدأ خبازون في ساحل العاج استخدام دقيق الكاسافا المنتج محليا لصناعة الخبز خاصة أن بلدهم لا ينتج القمح محليا بل يستورد ما يصل إلي مليون طن منه سنويا..

وقال رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك جان-باتيست كوفي :"خطة استخدام الكاسافا بديلا للقمح ستقدم حافزا لمنتجي الكاسافا ويحافظ علي استقرار أسعار الخبز".

وأثارت أسعار القمح المرتفعة مخاوف حيال تداعيات ذلك في ساحل العاج التي تعد 25 مليون نسمة ويعد معدل الأجور فيها منخفضا وعلى الرغم من أن خطة استبدال القمح بالكاسافا لصناعة الخبز اقتصادية ومستدامة لكن بعض الخبازين أبدوا تحفظهم لجهة أن شكل الخبز وطعمه مهمان ايضا.

راني-ديديس باه كون سكرتيرة المجلس الحكومي لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة الوقت حان لإطلاق العنان لإمكانيات ساحل العاج الزراعية الكبيرة. إنها مسألة تتعلق بالتفكير علي الأمد البعيد في أمننا الغذائي وفي كيفية ضمان التخفيف من اعتماد ساحل العاج علي الأسعار العالمية.

وينظر إلي رغيف 'الباغيت' الرائج في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي كانت مستعمرة فرنسية علي أنه معيار لكلفة المعيشة.

وتعد الكاسافا في ساحل العاج التي هزتها سلسلة أعمال عنف قبل أقل من عامين ثاني أكبر محصول بعد 'اليام' إذ يتم إنتاج اكثر من ستة ملايين طن منها سنويا.

يذكر انه في عام الفين وثمانية اندلعت احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق عندما ارتفعت أسعار الأرز والحليب واللحوم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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