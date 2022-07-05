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رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل السفير الإيراني الجديد محمد كاظم آل صادق ويؤكد أهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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