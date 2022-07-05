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إستمرار القصف التركي على قرى بريف حلب الشمالي

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات التركية القصف على مدينة تل رفعت وعشرات القرى المحيطة بها بريف حلب الشمالي مخلفة اضرارا مادية، وإلى ذلك عزز الجيش السوري خطوط الدفاع في المنطقة تحسبا لأي عمل عسكري بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في ريف حلب.  

العالم - مراسلون

مع أصوات القذائف التركية وارتفاع حدة القصف على مدينة تل رفعت وعشرات القرى والبلدات الاخرى في ريف حلب الشمالي التي أدت إلى تدمير منازل الاهالي وممتلكاتهم في إطار ترهيب الآمنين في تلك المناطق ورفعت حدة التصعيد التركي الى اعلى مستوياته.

المعركة التي تلوح بها أنقرة تستهدف بشكل رئيسي مدينتي "تل رفعت" شمالي حلب و منبج شرقها، على الرغم من أن توقيت العملية العسكرية التركية ما يزال غامضا الا ان قوات الجيش السوري والحلفاء تعزز خطوط الدفاع تحسبا لاي عمل عسكري

إن مخطط النظام التركي لإنشاء ما يسميه ب"المنطقة الآمنة"، يأتي في سياق التهجير القسري والتغيير الديموغرافي للمنطقة كما حصل في مدينة عفرين وغيرها من المناطق الحدودية التي احتلتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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