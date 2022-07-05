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دعوة واجهتها أحزاب المعارضة بالتمسك بضرورة مقاطعة الاستفتاء واسقاطه



ودعا عصام الشابي امين عام الحزب الجمهوري إلى:"مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة بأي صورة من الصور وحتى لو كان التصويت ب"لا" باعتبار أن ذلك فيه اضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية، نحن نريد ان نقول ان هذا المسار هو مسار انقلابي غير تشاركي، لا يمثل التونسيين علينا بمقاطعته واسقاطه حتى تعود تونس الى مسار ديمقراطي دستوري".



أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أعلنت عزمها رفع قضايا ضد الحكومة التونسية ورئيستها من أجل تبديد المال العام لترسيخ مسار الانقلاب حسب وصفها، معتبرة ان مشروع الدستور الجديد تكريس للنهج الانقلابي على كل المؤسسات المنتخبة.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي :"سنتقدم بشكايات وقضايا ضد كل أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيسة الحكومة وضد كل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي مقدمتهم رئيسها من أجل اقترافهم لجرائم على معنى الفصل 72 ونتمنى من القضاء والنيابة العامة ان تتعامل بهذه القضايا بكل جدية".



حزب التيار الشعبي المساند للرئيس قيس سعيد أعلن موقفه التصويت بنعم لصالح مشروع الدستور معتبرا انه دستور يتناسب والظرف الذي تعيشه تونس وهو منفتح على إمكانية إدخال تعديلات عليه لاحقا خاصة في النقطة المتعلقة بمراقبة صلاحيات رئيس الدولة ومساءلته.



غياب التشاركية يذهب بالبلاد نحو منطقة بلا أفق واضحة.

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