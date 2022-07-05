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"تعديل وزاري بعد العيد"..

رئيس موريتانيا يتوجه لأداء مناسك الحج

رئيس موريتانيا يتوجه لأداء مناسك الحج
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط متوجها إلى السعودية لأداء مناسك الحج بحسب وكالة الوئام الموريتانية.

العالم - موريتانيا

وسيبدأ ولد غزواني زيارته من المدينة المنورة قبل أن يتوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج ابتداء من الخميس القادم 8 شهرذي الحجة.

وسبق للرئيس الموريتاني أن زار المملكة زيارة رسمية كما زارها زيارة غير رسمية لأداء مناسك العمرة، فيما زارت عدة شخصيات سعودية من بينها وزير الخارجية، موريتانيا في الآونة الأخيرة.

وقبيل المغادرة، كان استدعى ولد الشيخ الغزواني وزيره الاول محمد ولد بلال أمس الى القصر الرئاسي، وبحسب الوكالة الموريتانية نفلا عن مصادر مطلعة، فان الاجتماع استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة.

ولم تستبعد المصادر أن يكون للأمر علاقة بتعديل طفيف في الحكومة الموريتانية الحالية بعد تعيين الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه رئيسا للحزب الحاكم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وكان قرر الحزب الحاكم في موريتانيا في دورة استثنائية لمجلسه الوطني، تشكيل لجنة لتقديم اقتراح باسم رئيس جديد للحزب.

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"تعديل وزاري بعد العيد".. رئيس موريتانيا يتوجه لأداء مناسك الحج

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