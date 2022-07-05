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الاستقرار والأمن في أوزبكستان بالغ الأهمية لإيران والمنطقة

الاستقرار والأمن في أوزبكستان بالغ الأهمية لإيران والمنطقة
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاستقرار والأمن في أوزبكستان يتمتعان بأهمية خاصة لدى إيران والمنطقة.

العالم - إيران

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في جمهورية أوزبكستان، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن جمهورية إيران الإسلامية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة والاضطرابات في جزء من جمهورية أوزبكستان.

وأضاف ناصر كنعاني: هذه التطورات هي شأن داخلي لجمهورية أوزبكستان، ونحن على ثقة من أن حكومة أوزبكستان الصديقة والشقيقة ستحل هذه القضية قريباً لصالح الشعب الكريم في تلك الدولة.

وفي النهاية اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية أن الاستقرار والأمن في أوزبكستان يتمتعان بأهمية خاصة بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية والمنطقة.

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الاستقرار والأمن في أوزبكستان بالغ الأهمية لإيران والمنطقة

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