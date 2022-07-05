إجتماع في السليمانية لبحث نقل القدرات التكنولوجية الإيرانية إلى العراق

العالم - إيران



وفي كلمة له أمام المشاركين في الاجتماع قال رئيس قسم العلاقات الدولية للدائرة العلمية والتكنولوجية في الرئاسة الإيرانية مهدي قلعة نويي إن القدرات التكنولوجية والعلمية الإيرانية قد ثبتت أمام العالم خلال السنوات الأخيرة أن المنتجات الإيرانية قد شقت طريقها نحو الأسواق الدولية بسبب جودتها العالية، مضيفا أن هناك الآن 5 مكاتب للإبداع وتصدير للتكنولوجيات الإيرانية، في الصين وكينيا وأرمينيا وروسيا وسوريا وسيتم افتتاح المكتب السادس في العراق أيضا.

وتابع قلعة نويي أن هذه المكاتب هي من أجل تقديم خدمات كإيجاد فضاء للعمل المشترك والتخصصي، وإقامة المعارض، وإقامة الاجتماعات والمؤتمرات، وتقديم خدمات برمجية مثل دراسة الأسواق، وتسجيل المنتجات لدى الدول الأخرى، والحصول على مواصفات الجودة في الدول الأخرى، والبحث عن شركاء تجاريين للشركات الإيرانية.

وأكد قلعة نويي استعداد إيران الكامل لوضع قدراتها التكنولوجية والعلمية في تصرف التكنولوجيين والتجار والمستثمرين العراقيين.

أما القنصل الإيراني في السليمانية مهدي شوشتري فقد أكد في كلمة ألقاها أيضا على سياسة الحكومة الإيرانية الجديدة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار معربا عن أمله في أن تودي مثل هذه الاجتماعات إلى نقل التكنولوجيات المستخدمة في قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة إلى العراق وتمهد الأرضية لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ومنطقة كردستان.

من جانبه أشار النائب الاول لرئيس غرفة التجارة في السليمانية في كلمته إلى العلاقات التاريخية العريقة والأواصر الثقافية والدينية واللغوية بين منطقة كردستان العراق وإيران قائلا "إن وجود حدود مشتركة طويلة بين الجانبين بالإضافة إلى وجود 6 منافذ حدودية مشتركة بين إيران ومحافظة السليمانية وكذلك الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة في محافظتي السليمانية وحلبجة هي من أهم أسباب تعزيز التبادل بين البلدين.

وأثناء الاجتماع عقدت جلسات عمل مباشرة ومشتركة بين مدراء ومندوبي 33 شركة معرفية إيرانية مع نظرائهم في منطقة كردستان وقام المشاركون بدراسة آفاق ومجالات التعاون المشترك.