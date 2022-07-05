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سلطات زابوروجيه تنفي احتجاز سفينة محملة بالحبوب في تركيا

سلطات زابوروجيه تنفي احتجاز سفينة محملة بالحبوب في تركيا
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن سفينة الشحن "زيبيك زولي" مع الحبوب لم يتم احتجازها في تركيا.

العالم-تركيا

وقال باليتسكي على الهواء على قناة "روسيا 24": "لم يتم القبض على سفينة الشحن، ولم يكن لدى شركة الحبوب الخاصة بنا مذكرة، على هذه السفينة. كانت شركتنا مجرد سفينة ترانزيت، تم إبرام العقد بين تالين والشركات التركية في هذه الحالة. من غير المرجح أن يحدث شيء سلبي لهذه السفينة من وجهة نظر القانون".

ذكر سابقا في منشور "اوبشيستفنيو" ، أن فاسيلي بودنار، سفير أوكرانيا في تركيا، أعلن عن احتجاز سفينة استأجرها الجانب الروسي، يُزعم أنها تحمل حبوبًا أوكرانية. وكتبت صحيفة "أيدينليك" التركية، الثلاثاء، أنه لم يتم الاستيلاء على محتويات السفينة، والتحقيق جار، والغرض من كلام السفير حول "احتجاز" السفينة هو زرع "لغم سياسي" في هذه القضية. واستنتاجها يستند إلى البيانات الواردة من الجمارك.

في وقت سابق، أرسلت الشركة الوطنية الكازاخستانية "كازاخستان تيمير زولي" طلبًا إلى المستأجر الروسي لسفينة الشحن "زيبيك زولي" مع طلب توضيح منشأ الحبوب المنقولة من بيرديانسك إلى تركيا. في الوقت نفسه، أشارت رسالة الشركة إلى أن صفقة بيع الحبوب قد أبرمت بين الشركة الإستونية Mangelbert OU والجانب التركي، وأن البائع، وهو شركة مسجلة في أوروبا، يعلن شرعية الصفقة.

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سلطات زابوروجيه تنفي احتجاز سفينة محملة بالحبوب في تركيا

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