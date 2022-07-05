السفير الإيراني يلتقي الحلبوسي في العاصمة العراقية بغداد

العالم - العراق

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق، ان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عبر في هذا اللقاء، عن أهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهة اخرى، نقلت وكالة الانباء العراقية (واع) بيانا وصلها عن مكتب رئيس مجلس النواب، جاء فيه إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، سفيرَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له"، وان رئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء، أهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان، أن "الحلبوسي عبر عن أمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الإيراني في مهامه الجديدة".

وأشار البيان الى أن" اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصلحة الشعبين الجارين، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والمنطقة".