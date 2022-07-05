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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان: نراهن على إرادة الشعب وهناك فرصة حقيقية لقوى الثورة كي تتوحد وتحقق الانتصار
قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان: نراهن على إرادة الشعب وهناك فرصة حقيقية لقوى الثورة كي تتوحد وتحقق الانتصار
قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان: الحكومة منشغلة فقط بتكميم الأفواه والتصدي للحراك السلمي المدني
قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان: خطاب البرهان يوم أمس أغفل حقيقة الأزمة وهي انقلاب 25 أكتوبر
قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي في السودان: قرارات البرهان الأخيرة مناورة وتراجع تكتيكي تحت ضغط الجماهير
وسائل إعلام تركية: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يزور طهران في 19 تموز/ يوليو الجاري
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل السفير الإيراني الجديد محمد كاظم آل صادق ويؤكد أهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الثنائية
رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد للسفير الإيراني في بغداد أهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز العلاقات الثنائية
الأمين العام لحلف الناتو: بروتوكول انضمام فنلندا والسويد الذي وُقّع اليوم بحاجة إلى تصديق برلمانات دول الناتو
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تونس تعتبر مشروع الدستور الجديد مكرسا لنظام ديكتاتوري وتدعو التونسيين إلى المقاطعة.
قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان: خطاب البرهان يوم أمس أغفل حقيقة الأزمة وهي انقلاب 25 أكتوبر
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.