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المجلس المركزي للحرية والتغيير يرد على قرارات البرهان الجديدة

المجلس المركزي للحرية والتغيير يرد على قرارات البرهان الجديدة
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال صديق الصادق المهدي -مساعد رئيس حزب الأمة القومي والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير- إن خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أوكل مهمة جديدة للمؤسسة العسكرية دون العودة إلى الشعب.

العالم - السودان

وأضاف في تصريح تلفزيوني، أن إصرار البرهان على ترك الاتفاق بين المدنيين في قوى الحرية والتغيير أمر فيه كثير من المجازفة على اعتبار أن "الكثير من المكونات الحزبية في قوى الحرية والتغيير، خاصة الميثاق الوطني، محكومة بأجندة عسكرية".

وكشف الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن خطاب البرهان زاد من عملية تغلغل المؤسسة العسكرية في البنية الحزبية السودانية، بأن جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكون من الجيش والدعم السريع الذي يتولى مهام الأمن والدفاع هو المتحكم الفعلي في مستقبل السودان، ويمكنه التدخل حين يشاء ويكرر سيناريوهات الماضي.

وقال صديق الصادق المهدي خلال مشاركة في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر "هناك صعوبات جمة بأن يتم التوصل إلى اتفاق بين مكون مدني داخل قوى الحرية والتغيير يدافع عن مطالب الثورة السودانية وقادة من المدنيين يدافعون عن خيارات الجيش".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أعلن، يوم الاثنين، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار “الآلية الثلاثية” لإفساح المجال لبقية المكونات السياسية.

وأضاف البرهان أنه سيتم حل مجلس السيادة عقب وصول القوى السياسية إلى اتفاق وتشكيل حكومة، على أن يتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع يتولى مهام الأمن والدفاع.

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