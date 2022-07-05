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اليمن.. ارتفاع أعداد ضحايا انفجار لودر الى 67 قتيلا وجريحا

اليمن.. ارتفاع أعداد ضحايا انفجار لودر الى 67 قتيلا وجريحا
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر طبية بمقتل سبعة أشخاص واصابة نحو 60 آخرين في انفجار مخزن الأسلحة في مدينة لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

العالم- اليمن

وانفجر مخزن سلاح " المسعودي " في عمارة وسط مدينة لودر .

واسفر الانفجار أيضا عن انهيار العمارة المتواجد فيه وتضرر المنازل المجاورة.

وأطلق مستشفى مدينة لودر نداء استغاثة للتبرع بالدم للجرحى والمصابين.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة تقع بمحافظة أبين التي تكثر فيها الجماعات الإرهابية الموالية للعدوان، وظلت لسنوات تحت سيطرة تنظيم "القاعدة" الإرهابي قبل سيطرة ما تسمى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) عليها، ومن ثم سيطرت عليها قوات حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بعد أن دارت بينها وبين الحزام الأمني مواجهات انتهت بسيطرة الأولى على مناطق واسعة من محافظة أبين، لتعود الجماعات الإرهابية والميليشيات التابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي لتنشط مجددا في تلك المناطق.

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بالصورة: قتلى وجرحى في انفجار بمحافظة أبين جنوبي اليمن

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