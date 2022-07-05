أزمة الاحتلال.. تحالفات جديدة بعد انهيار الحكومة

خاص بالعالم

واعترفت وزيرةُ الداخلية في كيانِ الاحتلال، أيليت شاكيد، بالتفاوضِ مع رئيسِ الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، بهدفِ تشكيلِ الحكومة وعدمِ الذَهابِ الى انتخاباتٍ مبكرة.

ويبقى المشهدُ السياسي العام في كيانِ الاحتلال غيرَ واضحِ المعالم في ظلِ عدمِ حَسْمِ التكتلاتِ السياسية لتحالفاتِها في الانتخابات..

وافاد مراسل العالم في رام الله، انه لا احد يمكنه ان يتكهن بنتائج الانتخابات الاسرائيلية، وان الازمة ستبقى قائمة الا اذا حدثت مفاجئة كبيرة.

وقال مراسلنا: ان اليمين الاسرائيلي يمتلك 58 مقعداً حتى الان. وان اكبر مراوغ وكذب في الكيان الاسرائيلي هو بنيامين نتنياهو كما يصفوه، ورغم ان نتنياهو كونه كذاباً الا انه يمتلك القدرة على جذب اليمين له.

من جانبه اكد ضيف الحلقة من برنامج "البوصلة" الخبير بالشان الاسرائيلي جمعة التايه، ان الاحزاب السياسية الاسرائيلية معروفة بانها كثيرة الانشقاقات، وان حزب نتنياهو الليكود رغم ملفات الفساد لديه الفرصة السانحة للفوز في تشكيل الحكومة الاسرائيلية.

وقال التايه: ان المسالة الامنية تشكل موضوعاً مهماً للاحزاب الاسرائيلية، وان الخلافات السياسية بين الاحزاب الاسرائيلية هي خلافات ايديولوجية. معتبراً ان الخلاف الايديولوجي العميق يطال الفكر الصهيوني.

واوضح التايه، ان الاحزاب الاسرائيلية سريعة التغير والتشكل وحزب لابيد لن يحقق الكثير من المقاعد. وان نتنياهو يمكن ان يلعب بورقة تاريخه في الحكم وعدم تنازله للشعب الفلسطيني.

واضاف التايه، ان نتنياهو ربما يقدم لشاكيت حقيبة وزارية مهمة لتكون جزءاً من حكومته. وان نتنياهو اذا نجح في الانتخابات فانه سيطرح قوانين جديدة والالتفاف على القضاء.

كما اكد التايه، ان الشعب الفلسطيني له دائما كلمة الفصل في مواجهة المشروع الصهيوني.

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