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شاهد بالصور.. هنية يشارك باحتفالات ذكرى انتصار الثورة الجزائرية

شاهد بالصور.. هنية يشارك باحتفالات ذكرى انتصار الثورة الجزائرية
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

شارك رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، باحتفالات الذكرى الـ60 لانتصار الثورة الجزائرية.

العالم - فلسطين

وحضر هنية الاستعراض العسكري المهيب للجيش الوطني الشعبي الجزائري في الجزائر العاصمة، إلى جانب رؤساء ومسؤولي الدول العربية والأجنبية.

ونُظّم العرض العسكري بمنتزه "الصابلات"، وشهد حضورًا لعشرات آلاف الجزائريين المحتفلين باستعادة السيادة الوطنية.

وشهد العرض العسكري استعراض مختلف التشكيلات العسكرية البرية والبحرية والجوية للجيش الوطني الشعبي.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، قد وصل مساء الأحد، إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين.

وقالت "حماس"، في بيان صحفي: إنّ "شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام نستمد منه القدوة والمَثَل في طريقنا نحو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها".

وأعربت "حماس" عن "تقديرها الكبير لهذه الدعوة الكريمة التي حرصت من خلالها القيادة الجزائرية على مشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال".

ويرافق هنية وفد، يضم رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حماس، خليل الحية، وعضو مكتب العلاقات، سامي أبو زهري، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان، وفق البيان.

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