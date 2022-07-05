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إيران تواصل التفاوض مع الاتحاد الأوراسي لإبرام اتفاقية تجارة حرة

إيران تواصل التفاوض مع الاتحاد الأوراسي لإبرام اتفاقية تجارة حرة
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

بحثت منظمة التنمية التجارية الإيرانية مع وفد الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، سبل إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.

العالم - إيران

وذكرت المنظمة على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران ووفد الاتحاد الأوراسي ممثلا عن الدول الأعضاء واللجان الاقتصادية فيه عقدت يوم أمس في طهران.

وأشارت إلى أن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة والتي بدأت منذ قرابة عام ونصف وستستمر لعدة شهور أخرى، تستهدف إحلال اتفاقية التجارة الحرة بدلا عن اتفاقية التجارة التفضيلية السارية حاليا.

وأكدت المنظمة أن بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التعرفة الجمركية لـ80 بالمئة من السلع ستصفر، وأن الجولة الخامسة ستتواصل حتى غد الأربعاء وأن الجانبين يأملان إنهاء إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة وقائمة السلع المشمولة.

يذكر أن اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران والاتحاد الأوراسي دخلت حيز التنفيذ 27 اكتوبر/تشرين الأول 2019، إذ أفضت لزيادة الصادرات الإيرانية إلى الاتحاد الأوراسي (روسيا – بيلاروسيا – كازاخستان – قرغيزيا – أرمينيا)، ولإلغاء التعرفات الجمركية بنسبة80 بالمئة من البضائع بين الجانبين، و من المتوقع اتساع التجارة البينية.

علما أن اتفاقية التجارة التفضيلية تشمل خفض التعرفة عن 390 فقرة سلع من الجانب الإيراني و504 فقرات من الاتحاد.

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