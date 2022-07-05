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متحدث الخارجية الايرانية: الخارجية الايرانية تواصل اجراءاتها لتحديد مصير الدبلوماسيين المختطفين وستواصل العمل بهذا الشأن بكل جدية

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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