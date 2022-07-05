غانتس يزعم ان سفنا حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر

العالم - الإحتلال

وبحسب "رويترز" قال "بيني غانتس" في اجتماع مائدة مستديرة في أثينا “اليوم الثلاثاء، "أن إيران توطد نفسها بشكل منهجي في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية"، على حد زعمه.

وادعى غانتس بانه “في الأشهر الماضية، حدد أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة، في العقد الماضي”. وقال مكتب جانتس إنه قدم صور الأقمار الصناعية لأربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر.

وفي حزيران الماضي أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني ‎الأدميرال شهرام إيراني، أن السفن القتالية الإيرانية اشتبكت، مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء على سفينة إيرانية في ‎البحر الأحمر، مشيرا إلى أن تلك الزوارق لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية.

وأضاف أن "السفينة الإيرانية أكملت مسيرها نحو مقصدها دون أن يصيبها ضرر"، منوها إلى أن "هذا الاشتباك هو الثاني خلال أسبوع مع قراصنة في المياه الدولية ضد السفن الإيرانية".

وقبل عام أعلنت ايران أن البحر الأحمر سيكون ضمن مناطق الدوريات الإيرانية البحرية، وذلك بعد تعرض سفن تجارية إيرانية لبعض الهجمات المحدودة في ذلك الوقت، مؤكدة على انها "ستضمن الأمن الكامل للسفن والأساطيل النفطية والتجارية في البحار".