الأمم المتحدة قلقة لاعتقال أكثر من ألف شخص واختفاء 12 في أوكرانيا

العالم- الاميركيتان

وجاءت تصريحات باشليت يوم الثلاثاء، خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في تقرير من مكتبها حول حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا في سياق الأعمال العدائية بين 24 فبراير و15 مايو 2022.

ووفقا لخطابها المنشور على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "أفادت التقارير أن جهاز الأمن في أوكرانيا والشرطة الوطنية اعتقلوا أكثر من ألف شخص يشتبه في دعمهم للجيش الروسي والجماعات المسلحة التابعة له.

ونخشى أن الاعتقالات لا تتماشى مع التزامات أوكرانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان". ووفقا لباشليت، تم توثيق 12 حالة، يمكن أن تعتبرها وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية حالات اختفاء قسري.