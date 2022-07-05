خاجي: إيران تدعم استمرار العملية السياسية في لبنان

العالم - ايران

وبحث خاجي في لقاء مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة للشؤون اللبنانية "جوانا فيرونيكا " التي تزور طهران آخر المستجدات في لبنان وسوريا وتم تبادل الآراء حول ذلك.

ورحب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية بالإجراء الناجح للانتخابات النيابية في لبنان وأعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم استمرار تقدم العملية السياسية في لبنان وجهود الأمم المتحدة لحل المشاكل السياسية والاقتصادية لهذا البلد.

وإشار خاجي إلى اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا وانتهاك هذا الكيان للأجواء اللبنانية، ودعا إلى رد جاد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على هذه الاعتداءات المتزايدة من قبل الكيان الصهيوني.

كما أشار إلى سوء أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان وسائر الدول، وطالب بتوفير الظروف اللازمة لا سيما في إطار خطط الإنعاش الأولية التي أكدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة اللاجئين إلى ديارهم.

وناقش الطرفان في هذا الاجتماع بالتفصيل أعمال وجهود الأمم المتحدة في لبنان، بالإضافة إلى قضية اللاجئين السوريين المقيمين في هذا البلد.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى في ندوة اليوم عبر الإنترنت، مناقشة آخر التطورات السياسية والإنسانية في سوريا بين "هيلدا هارلدستاد"، ممثلة النرويج الخاصة لسوريا وعلي أصغر خاجي.

وأكد الجانبان في هذه المحادثات وضمن استعراضهما لأحدث التطورات والجهود المبذولة في سياق الوضع الإنساني في سوريا، على الحاجة إلى مزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي وزيادة الجهود في هذا الصدد.