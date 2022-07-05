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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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عميد المحامين التونسيين ورئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية ابراهيم بودربالة،: تم اقرار أن تونس تنتمي الى الامة الاسلامية وأن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام لا الشريعة
بودربالة: لاجتناب استخدام عبارة سلطة وتسلط قلنا السلطة التنفيذية هي وظيفة ورئيس السلطة التنفيذية الذي هو رئيس الجمهورية هو خادم للدولة
بودربالة: تفكير اللجنة كان يحوم حول مسألتين هامتين المسألة الاولى الدولة وتعزيز دورها والمسألة الثانية الشعب وكيف يمارس سيادته
بودربالة: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية اجتمعت في اربع مناسبات وضمت العديد من الكفاءات اضافة الى المنظمات المذكورة في المرسوم
بودربالة: لجنة الحوار تتكون من لجنتين معاً يجتمعان لصيغة نهائية للدستور
بودربالة: اللجنة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة تتكون من ثلاث لجان فرعية لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ولجنة الحوار
وزير الدفاع اليوناني: اليونان مستعدة لإجراء حوار مع تركيا لكن ينبغي على أنقرة أن تبدأ "اللعب وفقا للقواعد"
مصادر عبرية: إطلاق نار يستهدف جيش الاحتلال قرب مستوطنة حوميش شمال نابلس وانسحاب المنفذين
متحدث الخارجية الايرانية: الخارجية الايرانية تواصل اجراءاتها لتحديد مصير الدبلوماسيين المختطفين وستواصل العمل بهذا الشأن بكل جدية
قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان: نراهن على إرادة الشعب وهناك فرصة حقيقية لقوى الثورة كي تتوحد وتحقق الانتصار
عميد المحامين التونسيين ورئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية ابراهيم بودربالة،: تم اقرار أن تونس تنتمي الى الامة الاسلامية وأن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام لا الشريعة
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش
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الیمن
مصر
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اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.