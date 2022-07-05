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وزير دفاع "طالبان" يتوجه إلى قطر بدعوة رسمية

وزير دفاع
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

يتوجه وزير الدفاع بحكومة "طالبان" إلى قطر للقاء مسؤولين بارزين، حسبما أعلنت الحركة، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من مباحثات للحركة مع الجانب الأمريكي في الدوحة.

العالم- افغانستان

وقال الناطق باسم الحركة، محمد نعيم، في تغريدة عبر "تويتر" ان مولوي محمد يعقوب مجاهد، ترأس وفدا رفيع المستوى إلى دولة قطر بدعوة رسمية من دولة قطر. وسيعقد خلال زيارته، التي تستغرق يومين، اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين.

ولم يوضح نعيم مواضيع النقاش، لكن الزيارة تأتي عقب مناقشات في 29 و30 يونيو/حزيران، بين وفد أميركي يقوده الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست وكبار ممثلي "طالبان" في الدوحة.

وخلال اللقاء سجلت الولايات المتحدة مخاوف بشأن زيادة تدخل "طالبان" في إيصال المساعدات الإنسانية.

واتفق الجانبان على الأهمية الحاسمة للحفاظ على الوصول دون انقطاع إلى الرعاية الصحية الأساسية في جميع أنحاء البلاد مع معالجة المخاوف المتعلقة بالشفافية في تقديم الخدمات. كما ناقش الجانبان بالتفصيل الإجراءات الأمريكية للحفاظ على 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى خطوات لبناء الثقة الدولية في البنك المركزي، بنك دا أفغانستان، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وجددت "طالبان" تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي دولة، فيما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن استمرار وجود "القاعدة" و"داعش" ومنظمات إرهابية أخرى في أفغانستان، بحسب الوزارة.

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