المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان : المقاومة هي ورقة القوة للبلاد

العالم - لبنان

واضاف الشيخ علي الخطيب، منتقدين المقاومة في لبنان يعلمون أنه لولا خوف الكيان الصهيوني من المقاومة لابتلع كل الثروات البحرية دون أن يسأل أو يخاف من أحد منهم.

واكد الشيخ علي الخطيب، ان هذا الواقع يستدعي المسؤولون ان يتحملوا واجباتهم الوطنية ويسرعوا في تأليف حكومة جديدة لبنان أحوج ما يكون لها في هذه الظروف للدفاع عن مصالحه، والخروج من حالة التردي المعيشي والسقوط في حالة الفوضى الاجتماعية، اذا بهم يزيدون الوضع تعقيدا وسوءا بحسابات ضيقة كان الأجدى بهم أن يعملوا بحسابات وطنية خارج الصراعات الفئوية والحزبية والشخصية، ولم يفت الوقت لتخطي هذه الحسابات والقيام بما يمليه عليهم الحس الوطني والمسؤولية الوطنية والأخلاقية والترفع عن هذه الحسابات والمسارعة لتأليف حكومة تنقذ البلد من هذه الهاوية.