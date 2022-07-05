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البرلمان الأوروبي يوافق على طلب كرواتيا الانضمام إلى منطقة اليورو

البرلمان الأوروبي يوافق على طلب كرواتيا الانضمام إلى منطقة اليورو
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي على قبول انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو اعتبارا من 1 يناير 2023.

العالم-اوروبا

وتمت الموافقة على التقرير، الذي يؤكد أن كرواتيا قد استوفت المعايير المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو، من قبل 539 عضوا في البرلمان الأوروبي، وصوت ضده 45 عضوا فيما امتنع 48 عن التصويت.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 في الفترة الأخيرة، فضلا عن عواقب العملية الروسية في أوكرانيا، فإن كرواتيا مستعدة تماما للانتقال إلى اليورو.

وفي أوائل يونيو، قررت المفوضية الأوروبية أن كرواتيا استوفت المعايير اللازمة للانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة، اعتبارا من 1 يناير 2023.

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البرلمان الأوروبي يوافق على طلب كرواتيا الانضمام إلى منطقة اليورو

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