لابيد: حزب الله لديه أكثر من 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل"

العالم - الإحتلال

وجاءت تصريحات لابيد الذي يزور باريسخلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مدعيا: "إن حزب الله يحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية".

وفي تعليقه على تهديد المقاومة اللبنانية للكيان الاسرائيلي في حال سرقته الغاز اللبناني، زعم لابيد أن "حزب الله" يهدد استقرار لبنان، ويدفعه نحو تصعيد خطير مع "إسرائيل"، مخاطبا ماكرون "وأعلم أن لبنان هو دولة عزيزة على قلبك".

وكان حزب الله قد أعلن، السبت الماضي، أنه أطلق 3 طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش، مؤكدا أن رسالته وصلت.

وقال الحزب في بيان "قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق 3 مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية، وقد أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة".