أحزاب ليبية تطالب "الرئاسي" بتسلم زمام الأمور وإنهاء المرحلة الانقتالية "فورا"

العالم - ليبيا

وقال المصدر إن رئيس المجلس محمد المنفي التقى ممثلين عن تلك الأحزاب صباح اليوم الثلاثاء، دون أن يحدد أسماء المشاركين في الاجتماع أو الأحزاب التي يمثلونها.

وأوضح أن ممثلي تلك الأحزاب طالبوا المجلس "بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام".

يذكر أن ممثلي 31 حزبا سياسيا أصدروا بيانا مشتركا، السبت الماضي، طالبوا فيه المجلس الرئاسي بتحمل المسؤولية تجاه مهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية استجابة لنداءات الشعب.

ودعوا إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، معتبرين أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها بمنزلة "خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر".