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المغرب يؤكد للمبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا تمسكه باستئناف المفاوضات من أجل حل سياسي للنزاع في إطار "وحدة ترابه"

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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