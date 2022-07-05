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العراق: مقتل قياديين اثنين من "داعش" في كركوك

العراق: مقتل قياديين اثنين من
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الثلاثاء عن مقتل قياديين اثنين من تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة كركوك.

العالم-العراق

وقالت الاستخبارات في بيان لها إنه “بعملية نوعية استباقية خطط لها بعناية فائقة ونفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ ومن خلال نصب الكاميرات الحرارية لاحدى الانفاق التي يرتادها الدواعش وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٥١ (قيادة القوات البرية) وفوج مغاوير قيادة عمليات نينوى أسفرت عن مقتل اثنين من اخطر الإرهابيين في منطقة جبل كراو التابع الى محافظة كركوك”.

وأضاف البيان أن “الأول كان يشغل منصب مسؤول مالية ماتسمى (ولاية دجلة) والثاني نائب والي الولاية ذاتها بعد نصب كمين لهما اثناء محاولة دخولهما للنفق والاشتباك معهم وقتلهم قبل دخولهم الى النفق”.

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