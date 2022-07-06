موقع 'والا' العبري: روسيا قررت إغلاق 'الوكالة اليهودية' في موسكو

العالم - الاحتلال

وقال الموقع إنَّ مسؤولين في الإدارة الروسية بعثوا بكتاب رسمي إلى الوكالة اليهودية في موسكو، والذي ينص على ضرورة وقف نشاطاتها في جميع مناطق روسيا.

في حين لم تؤكد الوكالة اليهودية صحة النبأ، لافتة إلى وجود قناة اتصال وحوار مع الحكومة الروسية بهذا الخصوص.

وفي حال صحّت الأنباء، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ 30 عامًا التي تحظر فيها روسيا نشاطات الوكالة اليهودية المسؤولة عن تنسيق هجرة اليهود من روسيا إلى الكيان.

من جهة اخرى نقلت مصادر إعلامية عن "وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية" بنيننا تمنو أن وزارة العدل الروسية أصدرت قراراً بوقف نشاطات الوكالة اليهودية، مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على حل المشكلة مع الحكومة الروسية.