منتخب سوريا لألعاب القوى يصيد ميداليات متنوعة ببطولة غرب آسيا

العالم - سوريا

وخلال منافسات امس الثلاثاء كانت آية الرحية على موعد مع الميدالية الذهبية بسباق 400 متر حواجز بينما نالت سالي حمادة فضية الوثب العالي وحنين الحسن فضية سباق 3000 متر موانع وشهد العلي فضية رمي القرص وأسامة العلي برونزية القفز بالزانة وحقق منتخبنا بفئة الشابات برونزية التتابع للفرق ضمن سباق 400 متر.

وتضاف الميداليات المذكورة إلى الميداليات البراقة التي أحرزها منتخب سوريا خلال اليومين الماضيين في البطولة حيث أحرزت نايا عباس أمس ذهبية سباق 800 متر وأليسار يوسف ذهبية سباق 100 متر حواجز و راميا شعبان وسيدرا شحادة شعبان ذهبية وفضية 5000 متر مشي وآية الرحية ذهبية سباق 400 متر حواجز وآية أسبر فضية في مسابقة رمي الرمح وذهبية وفضية عبر اللاعبين صدام النامس ويوسف علبي في سباق 10 كم مشي.