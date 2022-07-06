شاهد.. ما مردّ التظاهرات الشعبية الغاضبة في ليبيا؟

خاص بالعالم

وقال حميد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذه الاطراف تخدم اجندات دول لاتريد الاستقرار لليبيا، وهذا ما اتضح بعد 11 عاماً وبعد مشهد توالي الحكومات والبرلمان والمجلس الاعلى للدولة عنوانها الاحزاب السياسية للوصول الى الاستقرار في ليبيا، مشيراً الى ان الشارع الليبي يرفض الفوضى والانقسام السياسي، وان هناك سلبية واضحة لدى الشارع خاصة بعد الغاء الانتخابات الاولى في 24 ديسمبر عام 2021، ولم يحرك احداً ساكناً.

واعتبر حميد، ان المظاهرات التي خرجت الان ليست تعبيرا حقيقيا، والسبب قلة اعداد المتظاهرين خاصة في العاصمة طرابلس، لان الاوضاع التي تعاني منها ليبيا تتطلب خروجا تلقائيا من الشارع الليبي، لافتاً الى ان الاحزاب السياسية تريد التوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وتطالب بذلك، مؤكداً ان هذه الاحزاب جديدة وحديثة التكوين ليست لها خبرة حقيقية في الاحزاب، ولكن المشكلة في المراحل الانتقالية هي التي تؤخر مسيرة البلاد نحو الاستقرار ونحو الانتخابات، لان الازمة الليبية سببه الانقسام الليبي وبسبب ما اريد له من قبل 2011، قبل ان تصل ليبيا الى ما هي عليه، لانهم يعرفون بان البلاد سوف تنقسم وان السلاح سوف ينتشر، وان هناك اطرافاً سوف تسيطر على السلاح وتخدم مصالح اجندات بدت واضحة الان.

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