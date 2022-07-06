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مصادر فلسطينية : استشهاد الشاب الفلسيطيني المعتقل رفيق غنام متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبه جنوب جنين

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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