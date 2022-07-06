سيف الإسلام القذافي يطرح 'مبادرة' للخروج من الأزمة

العالم - ليبيا

وقال سيف الإسلام، في بيان نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الخيار الأول هو أن تقوم "جهة محايدة" بوضع الترتيبات القانونية والإدارية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة "غير إقصائية" يشارك فيها الجميع "مهما كانت الاعتبارات والمبررات وترك القرار للشعب بدون وصي عليه".

واعتبر أن هذا هو "الخيار الأمثل وإن كان بعيد الاحتمال في الظروف الحالية".

وبالإشارة إلى الخيار الثاني، ذكر البيان أنه "باعتبار أن الخلاف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والكل يريد أن توضع شروط بعينها لإقصاء أشخاص محددين بعينهم، فنحن نقترح أن تقوم هذه الشخصيات بالانسحاب من العملية الانتخابية بشكل جماعي بدون استثناء وإجراء انتخابات رئاسية بدونهم لإنقاذ البلاد كمحاولة أخيرة لحل سلمي للوضع المتأزم بدون إراقة الدماء".

وأضاف: "إذا لم يحصل هذا ستسمر هذه المهزلة وهذه المأساة التي تمر بها بلادنا واستمرار مسيرة الدموع والدماء والتي لابد أن يوضع لها حد وهذا الحد سيكون إن شاء الله عاجلا غير آجلا".

يذكر ان الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قتل بعد ثورة شعبية اطاحت بحكمه الدكتاتوري، وتم القاء القبض على ابنه سيف الاسلام وايداعه السجن بتهم مختلفة، لكن تم الافراج عنه قبل سنوات بعد ضغوط ووساطات، ولا يزال وضعه مشكوك فيه وتوجد جهات سياسية وشعبية ليبية ترفض وجوده على الساحة السياسية اصلا بسبب ما تم ارتكابه خلال فترة حكم ابيه من انتهاكات.