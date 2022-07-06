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استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

 استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، متأثراً بجراح أصيب بها في مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة جبع جنوب جنين.

العالم - فلسطين

وأبلغ الارتباط الفلسطيني، عن استشهاد الشاب رفيق رياض رفيق غنام (20 عاما)؛ متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فجر اليوم، ببلدة جبع جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن "غنام" أصيب بجروح وصفت بالخطيرة، بينما كان أمام منزله، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في جبع، فجر اليوم، حيث اعتقل بعد إصابته وشاب آخر.

وأكد ذوو الشهيد، في تصريحات صحفية، أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب غنام بدم بارد، وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه، إلى أن أُعلن عن استشهاده.

ويعد "غنام" الشهيد الثاني في بلدة جبع خلال ثلاثة أيام، بعد ارتقاء الشاب كامل علاونة، عصر الأحد الماضي.

وباستشهاد الشاب غنام يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا من جنين وعلى أرضها منذ بداية العام الجاري 2022 إلى 29 شهيداً.

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