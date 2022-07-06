'النواب الليبي' يقدم قائمة مرشحين للمناصب السيادية

العالم - ليبيا

وأوضح عقيلة، في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء: "كتبنا رسالة أمام العالم إلى الأخوة في مجلس الدولة، أرسلنا 13 اسما عن كل قطاع، على أن يختاروا من بينهم ثلاثة أسماء، ثم يسمي منهم مجلس النواب، ونطالبهم بأن يردوا علينا".

وذكر صالح أن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة توافقت في اجتماعات القاهرة على بنود الشريعة، واللغة، والعلم، والنشيد، في مواد الدستور المقترح.

وأوضح أن اللجنتين توافقتا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، بالإضافة إلى التوافق على العلم والنشيد.

واضاف أن اللجنتين توافقتا أيضا على مواد الإدارة المحلية، حيث تأسست الدولة الليبية بنظام اتحادي بين الأقاليم الثلاثة، لا يتسبب في تقسيم البلاد، ويسهم في التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم وإلغاء المركزية بطريقة رسمية، على أن تكون المؤسسات السيادية واحدة، لكن يترك لكل إقليم إدارة محلية بالميزانية المخصصة له.

ودافع صالح عن النظام الاتحادي بأن دولا كبرى لها نظام اتحادي، على غرار أمريكا وروسيا وألمانيا والإمارات، لم تشهد أي انقسامات، لافتا إلى أن هناك شبه اتفاق على تسمية 13 محافظة في عموم ليبيا، وهي مقترحات قابلة للتعديل.

وحذر صالح من أن هناك "محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة"، مشيرا إلى أن "الدستور يتعلق بمصير أمة والتسرع في إنجازه قد يضيع حقوقا واجبة".