أوبك: صادرات الغاز الايراني نمت 60 بالمئة في سنة 2021 

العالم - ايران

وأوضح التقرير الذي أوردته "فارس" الاربعاء، أن صافي صادرات الغاز الايراني في سنة 2021 لامس 18.42 مليار متر مكعب بنسبة نمو 59.9 بالمئة على اساس سنوي صعودا عن 11.520 مليار متر مكعب المحققة في 2020.

وأكد التقرير أن انتاج الغاز الطبيعي الايراني قد بلغ 257.119 مليار متر مكعب في سنة 2021 بنمو 3 بالمئة صعودا عن مستوى 249.63 مليار متر مكعب المسجل في السنة السابقة.

وأشار الى أن ايران جاءت كثالث أكبر منتج للغاز بالعالم بعد اميركا 963.452 مليار متر مكعب وروسيا 719.300 مليار متر مكعب في 2021.

تقرير أوبك أشار ايضا الى استهلاك الغاز في ايران في سنة 2021، قد بلغ 243.019 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 4.3 بالمئة عن 2020، الذي شهد استهلاك 233 مليار متر مكعب حينئذ.