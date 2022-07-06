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شمخاني يزور أرمينيا

شمخاني يزور أرمينيا
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

يجري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، غداً الخميس زيارة إلى أرمينيا.

العالم - ايران

وفي إطار الزيارات المخطط لها إلى دول منطقة القوقاز ، يزور شمخاني جمهورية أرمينيا غدا الخميس بدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أرمين غريغوريان.

وفي هذه الزيارة، بالإضافة إلى لقاء نظيره الأرميني، سيبحث شمخاني أيضاً القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وفي ختام زيارة أرمينيا سيزور الأدميرال شمخاني بعض البلدان الأخرى في منطقة القوقاز.

بالإضافة إلى ذلك، سيستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اليوم الأربعاء، وزير خارجية قطر الذي يزور إيران لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الإيرانيين.

وستكون القضايا الثنائية والإقليمية وآخر المستجدات السياسية والأمنية، وكذلك بحث بعض القضايا الخاصة، محور المباحثات بين وزير خارجية قطر وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

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