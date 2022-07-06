رفض سوداني لخطاب البرهان وتأكيد علی اسقاط العسكر

العالم - مراسلون

لم تختلف المواقف كثيرا تجاه خطاب رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان والذي فحواه التنحي عن المفاوضات وليس السلطة، الحرية والتغيير التوافق الوطني او ما يعرف بمجموعة القصر رحبت بالخطوة باعتبار انها ستعيدها مرة اخری للمشهد السياسي بعد ان فشلت في كسب ودِ الشعب السوداني.

وقال القيادي بالحرية والتغيير التوافق الوطني، مبارك اردول:"ندعوا الجماهير والشارع للالتفاف حول الحوار والضغط علی القوی السياسية للوصول الی اتفاق، حتی نجنب بلادنا الانزلاق".

الحزب الشيوعي السوداني ان خطاب البرهان فخ جديد نصب لمزيد من التكريس للسلطة، ويری ان تشبث العسكر بالسلطة سببه الخوف من العقاب جراء الدماء التي سالت في شوارع السودان نتيجة التظاهرات السلمية.

وقال القيادي بالحزب الشيوعي، فتحي فضل:"أي حكومة تحت وجود مجلس السيادة الحالي أو ما اقترحه السيد البرهان، مجلس الامن والدفاع مستقبلاً بعد حل المجلس السيادة الحالي هذا يعني استمرار لسيطرة اللجنة الامنية علی مفاصل الدولة السودانية".

بينما تسعی قوی الحرية والتغيير اللجنة المركزية للعودة من جديد الی الشارع السوداني رغم تباين مواقفها الفترة السابقة في حراك الشارع السوداني بعد ان عادت بخفي حنين عقب حوارها مع العسكر.

وقال القيادي بالحرية والتغيير اللجنة المركزية:"نحن مع سلطة انقلابية قطعت الطريق امام ثورة ديسمبر المجيدة وتنفيذ اهدافها، تاريخ التحول المدني الديموقراطي وان الاصلاح الحقيقي يبدأ من هنا من انهاء هذه السلطة وازالتها وتشييعها الی مثواها الاخير".

تظاهرات الشارع السوداني حركت البركة الساكنة في المشهد السياسي، اذ تری لجان المقاومة السودانية ان اسقاط العسكر لن يتم الا بالتصعيد المستمر.

بخطاب البرهان يزداد المشهد السياسي تعقيداً خاصة بعد رفض معظم الاحزاب السياسية والمکونات المدنية لفحوی الخطاب باعتبار انه لم يلبي مطالب الشعب السوداني واولها ازالة حکم العسکر.