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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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استقالة وزير الطفولة والأسرة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليكون ثالث وزير يستقيل بعد وزيري الصحة والمالية
مراسل العالم : الجيش السوري برفع مستوى جهوزية وحداته القتالية على طول خطوط تماس بريف حلب الشمالي تحسباً لشن الجيش التركي عدواناً جديداً
وزير الخارجية الايراني في تغريدة: على اميركا أن تختار بين الاتفاق النووي والتكرار الأحادي لمطالبها
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين يعلن قيام قوات الاحتلال باعتقال 42 مواطنا في حملة اعتقالات شرسة شنتها في مدن الضفة الغربية
استشهاد الشاب الفلسيطيني المعتقل رفيق غنام متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبه جنوب جنين
مصادر فلسطينية : استشهاد الشاب الفلسيطيني المعتقل رفيق غنام متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبه جنوب جنين
المتحدث باسم الخارجية الايرانية:محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري يزور طهران اليوم للقاء عبداللهيان ومناقشة العلاقات الثنائية
المغرب يؤكد للمبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا تمسكه باستئناف المفاوضات من أجل حل سياسي للنزاع في إطار "وحدة ترابه"
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن أن الجزائر ستعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو تموز
عميد المحامين التونسيين ورئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية ابراهيم بودربالة،: تم اقرار أن تونس تنتمي الى الامة الاسلامية وأن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام لا الشريعة
استشهاد الشاب الفلسيطيني المعتقل رفيق غنام متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبه جنوب جنين
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.