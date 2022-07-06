وزير المهجرين اللبناني يزور دمشق لبحث وضع النازحين السوريين

العالم - لبنان

وشدد في حديث اذاعي اليوم الاربعاء على ان عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة، موضحا انها ستكون على أساس جغرافية المكان، على ان يتم انشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا.

ورداً على سؤال عن موقف مفوضية شؤون اللاجئين من الخطة، أشار الى ان المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي تم طرحها ومنها طلب تعليق دفع المساعدات"، وقال: "ان موقف المفوضية سياسي، وعلى ما يبدو انها تراجعت عن اللجنة الثلاثية التي طالب بها رئيس المفوضية.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون و500 ألف لاجي سوري منذ سنوات ولم تنجح محاولات الدولة اللبنانية لاعادتهم حتى الان.