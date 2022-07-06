الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

استقالة وزيرة النقل البريطانية في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون وارتفاع عدد الوزراء المستقيلين الى اربعة

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير المهجرين اللبناني يزور دمشق لبحث وضع النازحين السوريين

زاخاروفا ترد على شرط نظيرتها الأمريكية برايس: سلطتك تضعف

بكتيريا خطيرة تتكاثر في مكيفات الهواء

سيف الإسلام القذافي يطرح 'مبادرة' للخروج من الأزمة

شاهد بالفيديو.. ايران: علی امريكا ان تختار احدی المطلبين..

'مرض خطير' يلقي بظلاله على عيد الأضحى في إندونيسيا