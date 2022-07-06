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الكيان الإسرائيلي يستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل

الكيان الإسرائيلي يستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب رفيق رياض غنام (20عاماً) خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين".

العالم - فلسطين

واعتبرت الخارجية، في بيان لها، "هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها.

ورأت الوزارة أن الاحتلال "يستبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب".

وطالب البيان "المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربيين".

وقالت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية إن "الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً)، استشهد اليوم، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.

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