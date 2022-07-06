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فيديوغراف..

الذكرى السنوية الدموية لاستقلال أمريكا

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

عطلة الذكرى السنوية لإعلان استقلال أمريكا تحولت الى مسرح للعنف وسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

العالم - غرافيك

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فيديوغراف.. الذكرى السنوية الدموية لاستقلال أمريكا

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