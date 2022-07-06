أميرعبداللهيان: تفاوضنا في الدوحة للحصول على ضمانات اقتصادية من أميركا

العالم - إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري: لم نطالب بأي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي خلافا لما تقوله الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: قطر تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الإقليمي ولعبت دورا بناء في المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي أخيرا في الدوحة.

وأضاف: نحن لم نطالب بأية مطالب خارج إطار الاتفاق النووي خلافا لما تقوله الولايات المتحدة، وأبلغنا الطرف الأوروبي أننا سنرفض أي اتفاق يمنعنا من الاستفادة الاقتصادية.

وتابع: أي طرح يمنع إيران من الاستفادة من المزايا الاقتصادية من الاتفاق النووي فإننا سنرفضه، نريد ضمانات بأننا سنستفيد بالكامل من المزايا الاقتصادية في أي اتفاق مقبل.

بدوره قال وزير الخارجية القطري: زيارتي لطهران اليوم تأتي في إطار أجواء إقليمية وتحديات دولية كبيرة، من المهم أن تكون هناك جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي و تشجيع الحوار الإقليمي.

وأضاف وزير الخارجية القطري: ندعم أي حوار بين طهران ودول الإقليم، وندعم أي مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يراعي مخاوف كل الأطراف.