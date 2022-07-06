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أميرعبداللهيان: تفاوضنا في الدوحة للحصول على ضمانات اقتصادية من أميركا

أميرعبداللهيان: تفاوضنا في الدوحة للحصول على ضمانات اقتصادية من أميركا
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إن الوفد الإيراني تفاوض في الدوحة لأخذ ضمانات فاعلة من أميركا حول كل ما يؤثر على مصالح ايران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي؛ مبينا بأن الطرف الأميركي فشل في تطمين طهران بهذا الشان.

العالم - إيران
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري: لم نطالب بأي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي خلافا لما تقوله الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني: قطر تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الإقليمي ولعبت دورا بناء في المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي أخيرا في الدوحة.
وأضاف: نحن لم نطالب بأية مطالب خارج إطار الاتفاق النووي خلافا لما تقوله الولايات المتحدة، وأبلغنا الطرف الأوروبي أننا سنرفض أي اتفاق يمنعنا من الاستفادة الاقتصادية.
وتابع: أي طرح يمنع إيران من الاستفادة من المزايا الاقتصادية من الاتفاق النووي فإننا سنرفضه، نريد ضمانات بأننا سنستفيد بالكامل من المزايا الاقتصادية في أي اتفاق مقبل.
بدوره قال وزير الخارجية القطري: زيارتي لطهران اليوم تأتي في إطار أجواء إقليمية وتحديات دولية كبيرة، من المهم أن تكون هناك جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي و تشجيع الحوار الإقليمي.
وأضاف وزير الخارجية القطري: ندعم أي حوار بين طهران ودول الإقليم، وندعم أي مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يراعي مخاوف كل الأطراف.

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أميرعبداللهيان: تفاوضنا في الدوحة للحصول على ضمانات اقتصادية من أميركا

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